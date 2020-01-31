البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل الكريب الحلو بأسبط المكونات للحصول على وجبة حلى أو عشاء أو فطور مميزة

المقادير اللازمة لعمل الكريب الحلو

للكريب

2 حبة بيض

كوب من الدقيق (الطحين)

كوب ونصف من الحليب

ملعقة كبيرة من السكر

1/8 ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا

مكعب زبدة

للتزيين

صوص شوكولاتة

كريمة مخفوقة

فراولة

طريقة عمل الكريب الحلو

فى وعاء، تخفق جميع مقادير الكريب معاً ماعدا الزبدة حتى نحصل على خليط ناعم وسائل نوعاً ما

نحضر مقلاة الكريب الغير لاصقة

تسخن جيداً وتدهن بالزبدة

نضع مقدار ربع كوب من الخليط بها ونقوم بتسويته حتى يغطى المقلاة مع مراعاة عدم إستعمال ملعقة والإكتفاء بتحريك المقلاة فقط

يترك الكريب دقائق حتى يصبح ذهبى اللون من الأسفل ثم يوضع على الوجه الأخر ويترك دقيقة أخرى

تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية

ثم توضع فى طبق التقديم وتقدم حبات الكريب مع صوص الشوكولاتة وحبات الفراولة الطازجة والكريمة