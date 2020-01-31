تطبيق لمنافسة تيك توك بمميزات جديدة.. فيديوهات رسم وطبخ وموضة!

جوجل تخاطب بتطبيق جديد كل محبي تيك توك هذا التطبيق الطريف الذي يحمل تحديات مفيدة أحيانا وطريفة أحيانا أخرى.

ووفقا لروسيا اليوم، فإن تطبيق جوجل المميز يساعد المستخدمين على تسجيل الفيديوهات القصيرة.

الأمر الذي يجعله منافسًا قويًا لتطبيق TikTok.

وكشفت مطورة تطبيق “Tangi”، كوكو ماو، أن تطبيقها يتميز عن باقي تطبيقات صناعة الفيديوهات، بأنه يقوم بتحفيز المستخدمين على الإبداع.

ويساعدهم في إيجاد الكثير من مقاطع الفيديو الإرشادية والتعليمية.

كما أن التطبيق مخصص لتصوير الفيديوهات القصيرة التي تركز على محتوى DIY “افعلها بنفسك”، بحسب “روسيا اليوم”.

وأوضحت “ماو” أسباب تفكيرها في تطوير هذا التطبيق قائلة: “كان لدى أمي جانب مبدع دوما، وفوجئت عندما علمت أنها باتت تمارس هواية الرسم.

وقالت “كانت أمي ترسم بالألوان الزيتية بعد أن شجعتها على ذلك مشاهدة الفيديوهات المختصة بهذا الأمر”.

وأضافت أنها أيضا “انضممت لمحبي الفيديوهات القصيرة المختصة بالطهو والموضة، ورأيت شيئا سحريا في هذه الفيديوهات”.

الهواتف المسموح لها باستخدام التطبيق الجديد

يمكن استخدام تطبيق “Tangi” الحالي عن طريق هواتف iOS وتحميله من متجر آبل الإلكتروني.

أو عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، كما أنه من المفترض أن يظهر قريبا على أجهزة أندرويد.

ويذكر أن صناعة مقاطع الفيديو وتحميلها على الشبكة العنكبوتية ليس متاحا لجميع مستخدمي Tangi.

كما هو الحال بالنسبة لمستخدمي تطبيق TikTok، بل يجب على كل مستخدم لهذا التطبيق الحصول على موافقة جوجل لنشر فيديوهاته، والتي تتأكد بدورها من أن الفيديوهات مخصصة للشؤون الإبداعية.