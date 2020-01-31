أطعمة تسبب حساسية للأطفال الرضع إحذريها

البلاد – نيفين عباس

الحساسية من الأمراض التى تصيب الأطفال الرضع بشكل خاص بشكل كبير

من بين مسببات الحساسية للرضع هى الأطعمة التى يتم تناولها

وفى السطور التالية نستعرض لكِ أهم الأطعمة التى يجب تجنبها مع الطفل الرضيع لتفادى مشكلة الإصابة بالحساسية

إذ تعد حساسية الأطفال الرضع من الطعام أمر خطير ويجب الإنتباه له جيداً ومراعاة الحفاظ على صحة طفلك والطعام الذى يتناوله

مثلاً قومى بإعطاء طفلك نوع طعام وإن لاحظتى وجود بعض الحساسية للطفل تجاهه توقفى عن إعطائه هذا النوع من الطعام

ويجب عليكِ الإنتباه من أنه يجب الإنتظار من ثلاث إلى خمس أيام حتى تقومى بإعطاء طفلك نوع طعام جديد فلا تثقلى على معدته الصغيرة بأكثر من صنف طعام فى كل وجبة

وبالنسبة للأطعمة الشائعة التى تسبب حساسية للرضع بنسبة قد تصل إلى 90% فهى :-

المكسرات بأنواعها والحليب والبيض والأسماك وفول الصويا والقمح لذلك يجب الإنتباه عند إعطاء الطفل هذه الأطعمة

وبالنسبة لأبرز أعراض الحساسية التى تظهر على الطفل ستجدى الأتى :-

إسهال أو قيئ، إحمرار وإلتهاب بالجلد، تورم بالوجه أو اللسان أو الشفاه، صعوبة بالتنفس، سعال