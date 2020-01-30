المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الديك الرومي المشوي مع الأرز المبهر

نيفين عباسaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      30 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لك طريقة عمل الديك الرومى المشوى مع الأرز المبهر

المقادير اللازمة

ديك رومى 10 كيلو

ملح وفلفل إسود

عود قرفة

كوب زبدة

برتقال وبصل مقطعين

كيلو أرز بسمتى

حبة بصل كبيرة مفروم

فلفل إسود

5 مكعب ماجى

ورق غار

عود قرفة

2 فص حبهان (هيل)

4 مسمار قرنفل

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كارى

سمنة

ماء لتسوية الأرز

ملعقة كبيرة صلصة مركزة

طريقة العمل

يملح الديك من الداخل والخارج بالملح والفلفل

يحشى أسفل الجلد بالزبدة

يوضع داخله البصل وشرائح البرتقال والقرفة

يضاف له قليل من الماء ويغطى ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج

نقوم بعمل الأرز فى تلك الأثناء

نقوم بتحمير البصل فى السمنة مع الكركم والكارى حتى يصبح ذهبى

توضع الصلصة وجميع التوابل وتقلب

توضع الماجى والماء وتترك حتى تغلى الماء

يغسل الأرز ويوضع للماء ويترك حتى يتشرب الماء

ينقل على نار هادئة ثم يغرف فى طبق التقديم

يوضع فوقه الديك ويقدم

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *