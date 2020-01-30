طريقة عمل الديك الرومي المشوي مع الأرز المبهر

البلاد – نيفين عباس
نقدم لك طريقة عمل الديك الرومى المشوى مع الأرز المبهر
المقادير اللازمة
ديك رومى 10 كيلو
ملح وفلفل إسود
عود قرفة
كوب زبدة
برتقال وبصل مقطعين
كيلو أرز بسمتى
حبة بصل كبيرة مفروم
فلفل إسود
5 مكعب ماجى
ورق غار
عود قرفة
2 فص حبهان (هيل)
4 مسمار قرنفل
ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة كارى
سمنة
ماء لتسوية الأرز
ملعقة كبيرة صلصة مركزة
طريقة العمل
يملح الديك من الداخل والخارج بالملح والفلفل
يحشى أسفل الجلد بالزبدة
يوضع داخله البصل وشرائح البرتقال والقرفة
يضاف له قليل من الماء ويغطى ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج
نقوم بعمل الأرز فى تلك الأثناء
نقوم بتحمير البصل فى السمنة مع الكركم والكارى حتى يصبح ذهبى
توضع الصلصة وجميع التوابل وتقلب
توضع الماجى والماء وتترك حتى تغلى الماء
يغسل الأرز ويوضع للماء ويترك حتى يتشرب الماء
ينقل على نار هادئة ثم يغرف فى طبق التقديم
يوضع فوقه الديك ويقدم