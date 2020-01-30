تحذير أمريكي غريب .. كمامات فيروس كورونا ستتسبب في كارثة عالمية!

مع انتشار فيروس كورونا الفتاك زادت المحاذير والتحذيرات حول العالم لتفادي الإصابة بالمرض ولكن هذا التحذير أغربها.

فوفقا لتحذير مثير للجدل، حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأشخاص الذين هرعوا لشراء وتكديس الكمامات.

وقالت الصحيفة إن هؤلاء قد يزيدون من خطر تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن الكمامات نفدت من المتاجر الأمريكية.

ولفتت إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية معرضين لخطر العدوى ما لم يتمكنوا من الحصول على هذه الأقنعة الواقية.

وقالت الصحيفة إن المتاجر والصيدليات في الولايات المتحدة، أعلنت نفاد الكمامات، ما يزيد من احتمالية وجود عجز في القناعات الواقية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن أمريكا رصدت 5 حالات فقط لكورونا، فإن عملية شراء الكمامات بكميات بغرض تكديسها قد انتشرت.

وأعلن بعض الصيدليات الأمريكية نفاد الكمامات بالكامل، ويقول بعض التجار المشهورين على موقع أمازون إن عمليات التسليم ستتأخر لعدة أسابيع.

وعلى الرغم من أن ارتداء الكمامات في الواقع لن يساهم بقدر كبير حماية الأشخاص الأصحاء من الإصابة

فإن احتمالية وجود عجز في هذا المنتج جراء التهافت على شرائه يثير قلق بعض خبراء الصحة العامة.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أنه يُعتقد بأن الكمامات تحد من انتشار الأمراض عندما يرتديها المرضى في أماكن مزدحمة.

مثل غرف الطوارئ والمكاتب ومترو الأنفاق والحافلات.

كما أوضحت أن الكمامات تساعد على الاحتراز من انتشار الرذاذ المحمل بالفيروسات في الهواء وعلى الأسطح القريبة أثناء السعال والعطس.

وشددت على أن الخطر الحقيقي يكمن في أن انتشار الذعر وتوجه الأشخاص الأصحاء لشراء هذه الكمامات وتكديسها دون داعٍ وهو ما يعني نفاد هذه الأقنعة الواقية في المستشفيات والعيادات ومكاتب الأطباء.