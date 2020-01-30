إزالة دودة شريطية عاشت في دماغ رجل 10 أعوام

نرمين عباس

نجح أطباء في إنقاذ رجل عانى من صداع أليم ومتواصل، بعد اكتشاف وجود دودة شريطية عاشت في دماغه مدة 10 سنوات

وكان جيراردو الذي يعيش في ولاية تكساس الأمريكية يعاني من صداع دائم وقيء لعدة سنوات، وكان أول ما لفت نظر جيراردو إلى مشكلته تعرضه للإغماء خلال مباراة كرة قدم العام الماضي

المختصين اكتشفوا وجود دودة شريطة تنمو في دماغ الرجل منذ 10 سنوات

بعد إجراء الأشعة اللازمة، ونجحوا في إخراجها بجراحة دقيقة

وتوصل الأطباء إلى أن الدودة دخلت جسم جيراردو

عندما تناول وجبة من لحم الخنزير غير المطهو جيداً في المكسيك، قبل أكثر من 10 سنوات

واكتشف المختصون وجود دودة شريطة تنمو في دماغ الرجل منذ 10 سنوات

وذلك عقب إجراء الأشعة اللازمة، وتمكنوا من إخراجها بجراحة دقيقة

وقال الرجل الذي عاد إلى حياته الطبيعية بعد الجراحة: كان الألم شديداً لدرجة أنني كنت أتعرق من قوته

ألم في الرأس حتى القيء. وبحسب جوردان أماديو؛ طبيب المخ والأعصاب المتابع للحالة

فإن مرض جيراردو نادر واستثنائي. هذا لا يُرى كثيراً، إنه شيء مختلف

ويحذر الأطباء من تناول لحوم الغير مطهية بشكلٍ جيد، إذ يعتقد أنها المصدر الأساسي لإصابة الإنسان بالدودة الشريطية

التي يمكن أن تستقر في الجسم لسنوات دون ظهور أي أعراض