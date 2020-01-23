فيديو : تحديات تيك توك المروعة .. احترس من هذا التحدى الخطير !

تحديات موقع تيك توك منها المسلى والطريف ولكن منها أيضا الخطير والخارج عن المألوف، بحسب موقع سكاي نيوز.

التطبيق الشهير شهد الكثير من التحذيرات حوله في الآونة الأخيرة، ضمنها ما حذر منه خبراء من تحدٍ جديد.

التحدى الجديد يتطلب وضع قطعة نقود معدنية في المسافة القصيرة بين الشاحن وقابس الكهرباء، ما يسفر عنه شرارة كهربائية.

خطر تحدى تيك توك

وأكد خبراء أن التحدي قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي ينتج عنه حرائق خطيرة، وفقا لما نقلته قناة “إن بي سي” الأمريكية.

وبحسب تقرير القناة، تسبب هذا التحدي في وقوع حريقين في ماساتشوستس الأمريكية، حسبما أعلنت وحدة الإطفاء في المنطقة.

وانتشر في الفترة الأخيرة عبر مواقع “السوشيال ميديا” أنواع غريبة من تحديات الأشخاص، منها ما يكون له بعد إنساني مثل تحدي “دلو الثلج”، ومنها ما يكون ترفيهي.