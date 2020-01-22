دهون الكرش .. كيف تتخلص من الحمل الثقيل دون رياضة أو ريجيم؟

دهون الكرش وسبل التغلب عليها، هي الشغل الشاغل لعدد كبير من الراغبين في الحصول على جسم مثالي.

وفي هذا التقرير نستعرض عدد من المشروبات التي لا تحتاج منك إلى دايت أو رياضة للتخلص من الكرش.

وبحسب موقع هيلث لاين الأمريكي هناك عدد من المشروبات التي لها مفعولها السحري في تخسيس “الكرش” أو البطن، ومنها :

8 مشروبات سحرية

– تناول الشاي الأخضر يؤدي إلى حرق دهون البطن وفقدان الوزن كونه غني بمادة “كاتشين” التي تحفز الأيض وحرق الدهون.

– شرب كمية كبيرة من الماء يوميا ما لا يقل عن 2 أو 3 لتر حيث يعمل على حرق الدهون وطرد السموم الموجودة بالجسم.

– الالتزام بتناول عصير الليمون يوميا كونه يعمل على حرق دهون البطن في حالة الاستمرار عليه وخاصة بعد وجبات الدهون الدسمة.

– شرب الزنجبيل أو القرفة يعد من أهم الأعشاب التي تحرق الدهون ويمكن تناولهما بعد كل وجبة ولكن كل مشروب بمفرده.

– خليط الديتوكس لليمون والكمون يعمل على حرق الدهون المتراكمة بالبطن.

– تناول عصير الخيار الذي يحتوي على سعرات حرارية قليلة وغني بالألياف والماء.

– شرب القهوة يعمل على تفتيت الدهون بالبطن.

– تناول عصير الجزر يعمل على حرق الدهون وخسارة الوزن أيضا.