تناول هذه الكمية من الجوز يوميا يضمن صحة أفضل للقلب

الجوز هو احد أنواع المكسرات التي يستمتع بها الفرد دون شعور بضرر، وهو ما أكدت عليه دراسة طبية حديثة.

وفقا لسكاي نيوز، فإن تناول الجوز قد لا يكون مجرد وجبة خفيفة، بل قد يعزز أيضا بكتيريا الأمعاء الجيدة.

الدراسة لفتت إلى أن هذه البكتيريا “الجيدة” يمكن أن تؤدي إلى صحة أفضل للقلب.

وتشير الدراسة، التي أجريت بكلية الطب جامعة “واشنطن”، ونشرت في مجلة التغذية، إلى أن الجوز كجزء من نظام غذائي صحي قد يكون بمثابة جوز صحي للقلب والأمعاء.

بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت هذه التغييرات في بكتيريا الأمعاء مع تحسينات في بعض عوامل الخطر لأمراض القلب.

واستعرضت الدكتورة كريستينا ديفيد، الأستاذ بكلية الطب جامعة “واشنطن” بعض الأدلة على ذلك.

وقالت “تشير الدلائل الجوهرية إلى أن التحسينات الصغيرة في النظام الغذائي تعود بالنفع على الصحة بشكل كبير.

وأكدت أن تناول 2 – 3 أوقيات من الجوز يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي يمكن أن يكون وسيلة جيدة لتحسين صحة الأمعاء

وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقًا للباحثين، وجد بحث آخر أن التغييرات التي تطرأ على البكتيريا في الجهاز الهضمي، والمعروفة أيضًا باسم ميكروبيوم الأمعاء، قد تساعد في تفسير فوائد القلب والأوعية الدموية للجوز.