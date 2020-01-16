بالصور.. طريقة عمل تارت الفراولة بالقشطة بدون فرن

البلاد – نيفين عباس

تبحث الكثير من النساء عن حلويات سهلة وسريعة ولا تطلب وضعها فى الفرن لساعات

نقدم لكِ حلى تارت الفراولة بالقشطة الغنية بدون فرن وبخطوات سهلة وسريعة

المقادير اللازمة لعمل تارت الفراولة بالقشطة بدون فرن

2 كوب من البسكويت

كوب من الجوز

100 جرام زبدة مذوبة

2 عبوة من القشطة

100 جرام من الجبن الكريمى

نصف كوب من الحليب المكثف المحلى

2 ملعقة كبيرة من مربى الفراولة

حبات فراولة طازجة مقطعة شرائح

طريقة عمل تارت الفراولة بالقشطة بدون فرن

فى البداية، نضع الجوز والبسكويت فى الكبة

يطحن جيداً ثم يضاف له الزبدة المذوبة أثناء الطحن حتى تتجانس المكونات معاً

ترفع من الكبة ويوضع المزيج فى صينية سهلة الفتح

يوضع فى الثلاجة حتى يتماسك

نقوم بخفق الجبن الكريمى مع القشطة، المربى، الحليب المكثف المحلى حتى تتجانس المكونات

نحضر التارت

نضع فوق البسكويت مزيج القشطة

ثم يوضع بالثلاجة حتى يبرد ويتماسك

يخرج ويزين بحبات الفراولة المقطعة

ويقدم التارت بارد