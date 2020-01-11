شاهد : تصميم جديد لفيس بوك في الربيع .. ألوان مشرقة وتفاصيل مبهجة

ضمن خطواته الترفيهية الكبيرة والمتجددة يطلق تطبيق فيسبوك تصميم جديد كليا لنسخة سطح المكتب والهواتف الذكية.

ونقلت سبوتنيك ان التصميم الجديد من “فيسبوك”، أصبح متاحا لعدد محدود من المستخدمين لتجربته.

وذلك قبل طرحه بصورة كاملة لكل مستخدمي موقع التواصل، حسبما أشار تقرير نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص.

تفاصيل تصميم فيس بوك

وسيظهر التصميم الجديد لعدد محدود من المستخدمين في “نافذة منبثقة” تظهر للمستخدم، تضع أمامه خيار تجربة “الإصدار الجديد”.

كما سيظهر في واجهة المستخدم الجديدة لموقع التواصل الشهير أنها أقل تشوشا، وبألوان أكثر إشراقا، بحسب وكالة “سبوتنك”.

وسيظهر “فيسبوك” في التصميم الجديد بخلفية ذات وضع “داكن”، تسهل تصفح المنشورات وكتابة التعليقات.

وسيمكن “فيسبوك” المستخدمين من كتابة تعليقاتهم حول التصميم الجديد، حتى تتمكن الإدارة من إصلاح أية عيوب تظهر في التصميم.

وسيجري طرح التصميم الجديد لكافة مستخدمي “فيسبوك”، قبل حلول الربيع المقبل.