البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ طريقة عمل حلوى الزلابية الشرقية مع صوص الشوكولاتة
المقادير اللازمة لعمل الزلابية بصوص الشوكولاتة
أولاً العجين
2 كوب طحين أبيض فاخر
2 ونصف كوب ماء
ملعقة كبيرة سكر أبيض
ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
ربع ملعقة صغيرة ملح
زيت للقلى
مقادير صوص الشوكولاتة
200 ملل كريمة
350 جرام شوكولاتة
نصف كوب حليب
طريقة عمل الزلابية بصوص الشوكولاتة
أولاً صوص الشوكولاتة
نقوم بوضع الكريمة والحليب على النار
يترك المزيج حتى يسخن
ثم يضاف على الشوكولاتة
تترك دقيقتين ثم تقلب جيداً حتى تذوب تماماً
يترك الصوص جانباً ليبرد قليلاً
نبدأ فى عمل عجين الزلابية
يقلب الملح مع الطحين
نقوم بوضع السكر والخميرة على الطحين ويقلب جيداً
نضيف الماء للطحين بالتدريج ونستمر فى التقليب حتى نحصل على قوام سلس للعجين
تغطى وتترك حتى تختمر ويتضاعف حجمها
نحضر مقلاة عميقة
نضع بها الزيت يسخن قليلاً
نحضر طبق صغير به ملعقة من ملاعق الشاى الدائرية
نقوم بأخذ العجين بقبضة اليد ونضغط عليه
ثم نغمس الملعقة فى الزيت ونأخذ العجين الذى يخرج نتيجة الضغط للعجين بين الإبهام والسبابة
ثم نضع العجين من على الملعقة للزيت
نستمر فى تقليب حبات الزلابية بالمقلاة حتى تصبح ذهبية اللون تماماً
ثم تخرج وتصفى من الزيت
توضع فى طبق التقديم
ثم تغطى بصوص الشوكولاتة
وتقدم ساخنة