البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل حلوى الزلابية الشرقية مع صوص الشوكولاتة

المقادير اللازمة لعمل الزلابية بصوص الشوكولاتة

أولاً العجين

2 كوب طحين أبيض فاخر

2 ونصف كوب ماء

ملعقة كبيرة سكر أبيض

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ربع ملعقة صغيرة ملح

زيت للقلى

مقادير صوص الشوكولاتة

200 ملل كريمة

350 جرام شوكولاتة

نصف كوب حليب

طريقة عمل الزلابية بصوص الشوكولاتة

أولاً صوص الشوكولاتة

نقوم بوضع الكريمة والحليب على النار

يترك المزيج حتى يسخن

ثم يضاف على الشوكولاتة

تترك دقيقتين ثم تقلب جيداً حتى تذوب تماماً

يترك الصوص جانباً ليبرد قليلاً

نبدأ فى عمل عجين الزلابية

يقلب الملح مع الطحين

نقوم بوضع السكر والخميرة على الطحين ويقلب جيداً

نضيف الماء للطحين بالتدريج ونستمر فى التقليب حتى نحصل على قوام سلس للعجين

تغطى وتترك حتى تختمر ويتضاعف حجمها

نحضر مقلاة عميقة

نضع بها الزيت يسخن قليلاً

نحضر طبق صغير به ملعقة من ملاعق الشاى الدائرية

نقوم بأخذ العجين بقبضة اليد ونضغط عليه

ثم نغمس الملعقة فى الزيت ونأخذ العجين الذى يخرج نتيجة الضغط للعجين بين الإبهام والسبابة

ثم نضع العجين من على الملعقة للزيت

نستمر فى تقليب حبات الزلابية بالمقلاة حتى تصبح ذهبية اللون تماماً

ثم تخرج وتصفى من الزيت

توضع فى طبق التقديم

ثم تغطى بصوص الشوكولاتة

وتقدم ساخنة