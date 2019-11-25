تعرف على فوائد الميرمرية المذهلة

كشفت الأبحاث العلمية أن عشبة الميرمرية يمكنها أن تساعد في تخفيف أعراض مرض الزهايمر الخفيف إلى المعتدل وزيادة القدرة على التذكر بالإضافة إلى زيادة نشاط الدماغ والتركيز.
كما أوضحت الدراسات أن الميرمرية لديها القدرة على علاج العديد من الأمراض ومنها أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي وعلاج الالتهابات.
كما أنها تساهم في التخلص من التهاب المفاصل لاحتواء الميرمرية على مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة مثل حامض روزماريني، لوتولين، أبيجينين، وهذه العناصر تعمل على الحد من تأثير الجذور والشوارد الحرة والتي تسبب التهاب المفاصل والزهايمر وأمراض الاوعية الدموية والسرطان.
وتعد الميرمرية مشروب غني بفيتامين ك وهو من الفيتامينات الأساسية لصحة الجسم وخصوصا العظام للحفاظ على سلامتها مع تقدم العمر.
وتساعد عشبة الميرمرية بشكل كبير في ضبط نسبة السكر بالدم، إذ نشرت مجلة بريطانية متخصصة في مجال التغذية، تقريرا يفيد بأن المرمرية تساعد في السيطرة على مرض السكري لأنها تحتوي على مواد كيميائية تحاكي الأدوية الموصوفة عادة لعلاج مرض السكري.
وتعمل المرمرية على علاج مشاكل الطمث لاحتوائها على مركبات استروجينية تعمل عمل الهرمون الأنثوي الاستروجين.
كما أنها تعد علاج طبيعي للسيلوليت لأن تناولها يساعد على تحسين الدورة الدموية بالجسم، أما زيت الميرمرية فيمكن أن يمنع حدوث السيلوليت كما انه يقي منه اذا تم تطبيقه على الجسم بشكل يومي.
كما تستخدم الميرمرية في إنقاص الوزن السائد، إذ وجدت إحدى الدراسات أن زيت المرمرية يساعد على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي الذي قد يسبب عدة أمراض كالسمنة وزيادة الوزن و مرض السكري.