مفاجأة من العلماء بشأن تأثيرات الأوميجا 3 وفيتامين د!

العلماء يبحثون دائما عن أمور الصحة وما يتصل بها من أفكار خاطئة وأمور شعت بالخطأ.

ونقل سبوتنيك أن دراسة أجريت في كلية الطب بجامعة “نيويورك” كشفت أن تناول المكملات الغذائية لزيادة مستويات فيتامين “د” و”أوميجا – 3″ قد لا يقلل من الالتهابات الجهازية.

البحث الجديد استهدف تحديد مستويات العلامات الحيوية للعديد من مؤشرات الالتهاب لدى الأشخاص الذين يتناولون أو لا يتناولون مكملات فيتامين “د” و”أوميجا – 3″ الدهنية.

ووجد العلماء أنه بعد مرور عام كامل لم تحدث فروقات ملحوظة في المستويات بين المجموعتين.

وقالت باحثة في قسم أمراض الروماتيزم والالتهابات والمناعة في مستشفى النساء أن علامات الالتهاب كانت أعلى في الواقع عند الأشخاص الذين يتناولون هذه المكملات من أولئك الذين لا يتناولونها.