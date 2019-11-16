نصائح تساعد في إنقاص الوزن لحمية الصيام المتقطع

يتبع كثيرون أنماط صحية وحميات تساعد على أنقاص الوزن، ولكن يجب إتباع بعض النصائح والتي تعطي للنظام الغذائي نتائج أفضل، لأنها تساعد على الشعور بالشبع ويمكن أيضا الاستمتاع بها ولا تسبب أى ضرر خصوصا مع حمية الصيام المتقطع وذلك وفقا لموقع chasingfoxes ومن هذه النصائح ما يلي:
1/ تناول المكسرات لأنها تجعلنا نشعر بالشبع وتعتبر وجبة خفيفة ومغذية.
2/ تناول الحمص الذي يحتوي على الكثير من البروتينات.
3/ العنب البري الذي يحتوي على مضادات أكسدة بنسبة عالية.
4/ شاى نبات العرقسوس وهو يعتبر مهدئا للمعدة ويساعد على الشعور بالراحة فترة أطول.
5/ التوت وهو غني بالألياف التي تحافظ على المعدة ممتلئة.