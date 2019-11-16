تعرفي على فوائد جوزة الطيب المذهلة لبشرتك

تعتبر جوزة الطيب من أنواع البهارات التي تستخدم في الطهي والتي تساعد في الحصول على مذاق مميز ، كما أن لها فوائد تجميلية متعددة للبشرة ، وتساعد على التخلص من مشاكل عديدة .
تحتوي جوزة الطيب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من علامات الشيخوخة وعدم ظهورها.
ويمكن تطبيق ذلك عن طريق وصفة بسيطة تعتمد على 2 ملعقة من جوزة الطيب ويضاف إليها 2 ملعقة من القرفة المطحونة ثم نضيف عليهم مقدار من الماء الدافئ ويتم خلطهم جيدا ونضعهم على بشرة نظيفة لمدة ثلث ساعة حتى تجف المكونات وتغسل البشرة بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات خلال أسبوع للحصول على أفضل النتائج الممكنة.
كما أنها تساهم في تقليص مسام البشرة الدهنية المسببة للإصابة بحب الشباب، ويمكن استخدام ملعقة من مسحوق جوزة الطيب مع ملعقة من العسل، ويتم خلطهما جيدا ويطبق الخليط على البشرة، وترك لمدة عشر دقائق، ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر .
وتوجد في جوزة الطيب بعض الخصائص التي تساعد في التخلص من الرؤوس السوداء وتنظف البشرة بعمق، وتساهم في التخلص من البكتيريا والجراثيم التي تكون داخل المسام وتعمل إزالة الدهون المتراكمة والشوائب.