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شرب القهوة أثناء الحمل يؤدي لتلف الكبد والسكري للجنين

فرناس حفظيaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      12 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة صينية أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا أثناء الحمل قد يؤدي إلي تلف كبد الجنين على المدى البعيد.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي نشرت تقريرا عن جامعة “ووهان” الصينية أن تناول الكثير من الكافيين يؤدي إلى إبطاء تطور كبد الجنين وزيادة خطر إصابة الطفل بمرض الكبد الدهني أو السكري في مرحلة البلوغ.

وقد استخلصت الدراسة من خلال التجربة التي أجرتها على الفئران أن 120 مليجراما من الكافيين يوميا كان كافيا لخفض مستويات هرمون حيوي لنمو الكبد.

كما أوضح القائمون على الدراسة إلى إحتمالية أن ينطبق التأثير نفسه على البشر عندما تتناول النساء مشروبات تحتوي على مادة الكافيين أثناء الحمل.

كما أعطى الباحثون للفئران أثناء العمل على هذه الدراسة كميات من الكافيين تعادل 9 أكبواب من القهوة، وتسبب الكافيين في انخفاض هرمون يسمى عامل النمو الشبيه بالأنسولين ( آي جي إف-1) والذي يشجع النمو في الجسم وقد يقلل من مستويات السكر في الدم.

ولقد وزارة الصحة البريطانية الحوامل بعدم شرب أكثر من 200 مليجرام من الكافيين يوميا (نحو كوبين من القهوة) موضحة أن الكثير من الكافيين قد يسبب انخفاض الوزن عند الولادة، ويزيد من خطر تعرض الأم للإجهاض.

vernas hefzy

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