مصنوعة من الخشب.. مواصفات سيارة المستقبل اليابانية!

سيارة المستقبل الخشبية، هي السيارة التي تتبنى اليابان رؤيتها في المستقبل، وفقا لـ”سبوتنيك”.

السيارة صنع هيكلها بالكامل وجزء كبير من حوضها الهيكلي من ألياف السليلوز النانوية، وهي مادة فائقة الصلابة مشتقة من النباتات.

وأسهمت 22 مجموعة في تصنيع السيارة، التي كشفت عنها وزارة البيئة في اليابان في معرض طوكيو الـ46 للسيارات.

ولكن استنادا إلى المعلومات المعلنة حتى الآن، فإن السيارة الخشبية ليست جاهزة للاستخدام على الطرقات بعد.

وتبدو السيارة الخشبية مستقبلية فعلا، بفضل أبوابها العمودية، وزواياها الحادة.

ولكن يصعب تحديد مدى اقتراب السيارة من هدف الفريق المعلن – وهو خفض الوزن بنسبة 10%.

ومن الصعب الحصول الآن على تفاصيل عما يقبع تحت الغطاء.

وذكرت تقارير موقع “كارسكوبس”، أنه من المتوقع أن تحتوي السيارة على خلية وقود هيدروجيني.

كما يتوقع أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 20 كم / ساعة، وإن صحت هذه المعلومات فستكون هذه السيارة بدائية جدا، إلا إن كانت اليابان تعتزم الاعتماد على القيادة البطيئة جدا للسيارات في المستقبل.