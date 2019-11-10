صحة و عافية

طريقة عمل حلى الشعيرية الباكستانية

نيفين عباسaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      10 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل حلى الشعيريه الباكستانيه والذى يمكن أن يقدم من ضمن الحلوى السهلة والسريعة فى العزائم والمناسبات المختلفة

المقادير اللازمة لعمل حلى الشعيريه الباكستانيه

كوب من الشعيريه

سكر بنى كمية بحسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

نصف ملعقة صغيرة من الدارسين الناعمة

ربع ملعقة صغيرة من المسمار الناعم

ماء لتسوية الشعرية

سمن

مكسرات للتزيين

طريقة عمل حلى الشعيريه الباكستانيه

تحمر الشعيريه فى السمن مع السكر البنى حتى تصبح ذهبية اللون

يضاف لها الماء والهيل والدارسين والمسمار

تترك حتى تمام النضج

ثم تغرف وتقدم بعد أن تزين بالمكسرات

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *