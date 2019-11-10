خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل حلى الشعيريه الباكستانيه والذى يمكن أن يقدم من ضمن الحلوى السهلة والسريعة فى العزائم والمناسبات المختلفة

المقادير اللازمة لعمل حلى الشعيريه الباكستانيه

كوب من الشعيريه

سكر بنى كمية بحسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

نصف ملعقة صغيرة من الدارسين الناعمة

ربع ملعقة صغيرة من المسمار الناعم

ماء لتسوية الشعرية

سمن

مكسرات للتزيين

طريقة عمل حلى الشعيريه الباكستانيه

تحمر الشعيريه فى السمن مع السكر البنى حتى تصبح ذهبية اللون

يضاف لها الماء والهيل والدارسين والمسمار

تترك حتى تمام النضج

ثم تغرف وتقدم بعد أن تزين بالمكسرات