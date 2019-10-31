صحة و عافية

طريقة عمل مارينج الشوكولاتة

نيفين عباسaccess_time3 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      31 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل مارينج الشوكولاتة

 

المقادير اللازمة لعمل مارينج الشوكولاتة

6 حبات بياض بيض

375 جرام من السكر الأبيض

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو

ملعقة كبيرة من نشا الذرة

ملعقة كبيرة خل

 

طريقة عمل مارينج الشوكولاتة

نقوم بتسخين الفرن أولاً على حرارة 150 مئوية

نحضر 2 صينية بنفس المقاس ويوضع داخلهم ورق زبدة أو ورق خبز

يخفق بياض البيض

يضاف له السكر بالتدريج على دفعات حتى يتضاعف حجم البيض

يذوب النشا فى الخل مع الكاكاو ويضاف لخليط البيض ويخفق

يوضع الخليط بكمية متساوية فى كل صينية

ثم يخبز فى الفرن حتى تمام النضج

يخرج ويترك ليبرد تماماً

ثم يقدم مع الكريمة والفواكه المفضلة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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