خاص البلاد / الشيف نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل إيدام هندى بالخضار

المقادير

جزر مقطع

3 حبة طماطم مقطعة

بصل كبير مقطع مكعبات

بطاطا مقشرة ومقطعة مكعبات

كوب بازلاء

كوب مرقة دجاج أو خضروات

6 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن

ملعقة طعام زنجبيل مبشور

4 فصوص ثوم مفرومة

قرن فلفل أخضر مفروم

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة كبيرة جارام ماسالا

ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أبيض

ملعقة صغيرة حلبة

ملعقة صغيرة كمون

عصير حبة ليمون

ملعقة صغيرة كاري

الطريقة

يسخن الزيت أو السمن على النار

يضاف البصل الكمون ويقلب حتى يتغير لون البصل

يضاف الثوم والزنجبيل والفلفل للبصل ويقلب 2 دقيقة

تضاف التوابل الأخرى والملح وتقلب

تضاف البطاطس والجزر وتقلب حتى تمتزج مع التوابل والسمن

·تخفق درجة حرارة النار إلى متوسطة

ويحرك الخليط 5 دقائق

·تضاف المرقة وتغطي القدر

يترك على نار هادئة 15 دقيقة

يضاف عصير اليمون ويقلب جيداً

يترك على النار 10 دقائق

تضاف البازلاء وتقلب المقادير على النار

تغطي المقلاة وتترك على نار هادئة 10 دقائق

تقلب جيداً وتترك ترتاح 10 دقائق

تقدم مع الأرز