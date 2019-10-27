إنجاز طبي..نجاح أول زراعة وجه بشري في العالم

استطاع مستشفى أمريكي من تحقيق إنجاز طبي وهو أول زراعة ناجحة لوجه بشري لشخص من أصول إفريقية وبذلك إنتهت معاناته التي استمرت لسنوات طويلة.
ولقد نقلت وسائل الإعلام الأمريكية أن روبرت تشلسي الذي يبلغ من العمر 66 عاما أجريت له العملية داخل مستشفى “بريغهام” بمدينة بوسطن بولاية ماساشوستس.
ولقد نجحت عملية زراعة وجه من قبل في عام 2013 في فرنسا لشخص من أصول إفريقية ولكن كان جزء من وجهه وليس الوجه بالكامل مثلما الحال مع تشلسي.
ولقد استغرقت عملية زراعة الوجه 16 ساعة، ولقد شارك بها 45 طبيبا وموظفا ومختصا في الجراحة، ومكث المريض في المستشفي لمدة 3 أشهر كاملة تحت المراقبة ، وغادر بعد ذلك عندما تأكد فريق الأطباء من نجاح العملية .
وكان سبب معاناة روبرت عندما كان يقود سيارته على الطريق، فصدمته سيارة يقودها شخص في حالة سُكر، وهو ما نتج عنه إنفجار في سيارة روبرت وأصيب بحروق بالغة في الوجه ولم يستفيق من الغيبوبة إلا بعد مضي 6 أشهر.
ولقد قال الأطباء إن روبرت سيصبح قادرا على أن يأكل ويتحدث ويبتسم بشكل طبيعي، في غضون سنة واحدة فقط.