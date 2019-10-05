التكنولوجيا

أحدث صيحات الجنون العلمي.. ماذا تعرف عن الـ سيلفي بوت ؟

ahmed saeedaccess_time6 / صفر / 1441 هـ       5 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

ماذا تعرف عن الـ سيلفي بوت ؟.. إن كنت لا تتابع أحدث طفرات العلم فإن أستراليا اخترع الروبوت المصور الأول في العالم.

الأسترالي إنريكو بينزو اخترع روبوتا يستطيع التقاط الصور والفيديوهات بالوضعيات المناسبة وتعديل الصور وطباعتها في الوقت ذاته.

ويصل طول الروبوت إلى 6 أقدام، ويوجد بالروبوت حلقة إضاءة متصلة بلوحة حاسوب متصلة بكاميرا على عجلات، وفقا لوكالة “سبوتنك”.

الآلي يملك خاصية تسمح له بالتحدث والتفاعل مع الأشخاص الذين يريدون أن يلتقط لهم الصور والفيديوهات.

وذلك من خلال الضغط على الشاشة لتشغيل خاصية التقاط الصور.

والإنسان الآلي يمثل حلا لقلة الحركة في أكشاك التصوير التقليدية.

كما أنه سيجنب التفاعلات المحرجة بين المصور والضيوف في المناسبات العامة، وفقا لمخترعه.

ومن الممكن أن ترسل الصور للأشخاص عن طريق رسالة نصية أو إلكترونية أو أن تطبع في لحظة التقاطها.

وتتوفر إمكانية استئجار الروبوت في كل من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة.

ahmed antar

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *