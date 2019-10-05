أحدث صيحات الجنون العلمي.. ماذا تعرف عن الـ سيلفي بوت ؟

ماذا تعرف عن الـ سيلفي بوت ؟.. إن كنت لا تتابع أحدث طفرات العلم فإن أستراليا اخترع الروبوت المصور الأول في العالم.
الأسترالي إنريكو بينزو اخترع روبوتا يستطيع التقاط الصور والفيديوهات بالوضعيات المناسبة وتعديل الصور وطباعتها في الوقت ذاته.
ويصل طول الروبوت إلى 6 أقدام، ويوجد بالروبوت حلقة إضاءة متصلة بلوحة حاسوب متصلة بكاميرا على عجلات، وفقا لوكالة “سبوتنك”.
الآلي يملك خاصية تسمح له بالتحدث والتفاعل مع الأشخاص الذين يريدون أن يلتقط لهم الصور والفيديوهات.
وذلك من خلال الضغط على الشاشة لتشغيل خاصية التقاط الصور.