بالصور طريقة عمل مربى الفراولة

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل مربى الفراولة المنزلية

المقادير اللازمة لعمل مربى الفراولة

كيلو فراولة

كيلو سكر أبيض

عصير حبة ليمون

طريقة عمل مربى الفراولة

تغسل الفراولة وتزال الاعناق وتصفى

تقطع وتوضع فى قدر

توضع على النار وتترك حتى تغلى



تهرس خشن



ثم يزال الريم كلما ظهر



ثم يضاف لها السكر



تترك على نار هادئة حتى تصبح بسمك العسل

ثم يضاف لها عصير الليمون وتقلب



عندما نضع المربى على ظهر الملعقة وتمرر الإصبع وتترك فراغ يعنى أنها أصبحت جاهزة

تعقم البرطمانات جيداً

ثم تصب المربى وتغلق بإحكام



تترك حتى تبرد ثم تحفظ