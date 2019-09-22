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تعرفي على المشروب السحري لنحت وشد الجسم!

فرناس حفظيaccess_time23 / محرم / 1441 هـ      22 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

يعد الشمر من الأعشاب التي لها فائدة عالية فى التنحيف وشد الجسم والترهلات، بالإضافة إلى أن الشمر معروف بخصائصه الغذائية والطبية لأنه  يحتوى على الفسفور والحديد و الكالسيوم والبوتاسيوم والمركبات القلوية ومركبات الفلافونيد وفيتامين ب المركب، وفيتامين أ، وفيتامين ج.

يخفف الشمر من أعراض القولون العصبي، ويقي من الإصابة بفقر الدم، كما أنه يساعد على حركة الجهاز الهضمي وسلامته، ويطرد الغازات الموجودة بالبطن، ويقي من الإصابة بالإمساك والإسهال والبواسير، كما يقضي على الرائحة الكريهة بالفم.

ويقي أيضا من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والجلطات والسكتات الدماغية، كما أنه يعمل على إصلاح خلايا الجلد التالفة ويساهم أيضا فى إنتاج الكولاجين.

ويساعد على تنظيم الهرمونات لدى المرأة وتنظيم الدورة الشهرية، ويقي من سرطان الثدي والمبيضين، ويدر البول ويخلص الجسم من السموم، كما أنه يزيد من كمية الحليب لدى الأمهات أثناء فترة الرضاعة، كما أنه يعالج قشرة الشعر ويمنع تقصف الشر وتساقطه.

ويمكن تناول مغلي بذور الشمر 3 مرات يوميا ومنهم مرة على الريق قبل الإفطار صباحا، وذلك عن طريق وضع 3 ملاعق من بذور الشمر على 3 أكواب من الماء وتركهم  للغليان لمدة 10 دقائق، مع تغطيتها للإحتفاط بالزيوت الطيارة، ويتم تناول هذه الوصفة يوميا للحصول على جسم ممشوق ومشدود بدون أى ترهلات.

vernas hefzy

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