تعرفي على المشروب السحري لنحت وشد الجسم!

يعد الشمر من الأعشاب التي لها فائدة عالية فى التنحيف وشد الجسم والترهلات، بالإضافة إلى أن الشمر معروف بخصائصه الغذائية والطبية لأنه يحتوى على الفسفور والحديد و الكالسيوم والبوتاسيوم والمركبات القلوية ومركبات الفلافونيد وفيتامين ب المركب، وفيتامين أ، وفيتامين ج.
يخفف الشمر من أعراض القولون العصبي، ويقي من الإصابة بفقر الدم، كما أنه يساعد على حركة الجهاز الهضمي وسلامته، ويطرد الغازات الموجودة بالبطن، ويقي من الإصابة بالإمساك والإسهال والبواسير، كما يقضي على الرائحة الكريهة بالفم.
ويقي أيضا من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والجلطات والسكتات الدماغية، كما أنه يعمل على إصلاح خلايا الجلد التالفة ويساهم أيضا فى إنتاج الكولاجين.
ويساعد على تنظيم الهرمونات لدى المرأة وتنظيم الدورة الشهرية، ويقي من سرطان الثدي والمبيضين، ويدر البول ويخلص الجسم من السموم، كما أنه يزيد من كمية الحليب لدى الأمهات أثناء فترة الرضاعة، كما أنه يعالج قشرة الشعر ويمنع تقصف الشر وتساقطه.