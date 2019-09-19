صحة و عافية

طريقة عمل الكفتة المصرية

نيفين عباسaccess_time20 / محرم / 1441 هـ      19 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

للأطباق المصرية الشعبية مذاق خاص يعرفه كل من تذوق روعة الكباب والكفتة المصريين
نقدم لكِ اليوم من المطبخ المصرى طريقة عمل الكفتة المصرية باللحم أو كما يطلق عليها “كفتة الحاتى”

المقادير اللازمة لعمل الكفتة المصرية
كيلو من اللحم المفروم ناعم
ربع كيلو من الشحم المفروم ناعم أو “الليّه” المفرومة ناعم كما تسمى باللهجة المصرية
ملح كمية بحسب الرغبة
2 حبة بصل مفروم ومعصور جيداً مع الإحتفاظ بعصير البصل
فلفل إسود بحسب الرغبة
نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة (إختيارى)
قليل من البقدونس المفروم (إختيارى)

طريقة عمل الكفتة المصرية
يعجن اللحم مع الشحم المفروم
يضاف له الملح والفلفل والكزبرة والبصل المصفى دون عصيره
تترك بالثلاجة قليلاً حتى تبرد أو “تتشمع”
تخرج من الثلاجة
ثم تبلل اليد بماء البصل
وتشكل الكفتة على الأسياخ الخاصة بالشوى
ثم تشوى على الفحم حتى تمام النضج
تخرج من الأسياخ وتقدم ساخنة مع الطحينة والخبز المصرى

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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