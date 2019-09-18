خاص البلاد – نيفين عباس

الفاهيتا من الأطباق المكسيكية اللذيذة التى تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة

ويقدم عادة طبق الفاهيتا مع خبز التورتيلا وهو خبز أسبانى مستدير

المقادير اللازمة لعمل فاهيتا اللحم

كيلو لحم شرائح رفيعة إلى متوسطة

ملعقة كبيرة فلفل إسود

حبة بصل مقطعة شرائح طولية

كوب عصير برتقال

عصير 2 حبة ليمون

ملعقة كبيرة صويا صوص

ملعقة كبيرة بودرة بصل

ملعقة كبيرة بودرة ثوم

ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة

2 ملعقة كبيرة شطة حارة

ربع ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل رومى وفلفل ألوان مقطعين شرائح طولية

طريقة عمل فاهيتا اللحم

فى وعاء، يضاف عصير البرتقال والليمون والصويا صوص والشطة والبابريكا وبودرة الثوم وبودرة البصل والكمون والملح والفلفل الإسود

تقلب المكونات جيداً حتى تتجانس

ثم تنقع شرائح اللحم فى الخليط

فى مقلاة يوضع قليل من الزيت ثم يشوى به البصل المقطع والفلفل الرومى والفلفل الألوان حتى يصبح ذهبى ويذبل قليلاً

فى الجريل يضاف قليل من الزيت

ثم توضع قطع شرائح اللحم وتشوى حتى تنضج

يقلب الخضار المشوى مع اللحم ثم تقدم ساخنة مع خبز التورتيلا أو بحسب الرغبة