بالصور.. طريقة عمل الكشرى المصرى كالمطاعم

خاص البلاد – نيفين عباس

من منا لم يقع فى حب الكشرى المصرى خاصة الذى يقدم فى المطاعم المصرية!

الكشرى أكلة مصرية إرتبطت بمصر وهو طبق يقدم من المكرونة المضاف لها أرز وعدس وحمص وبصل مقرمش وصلصة بالإضافة لصوص شطة حار وخل

وللكشرى المصرى نوعان، النوع المصرى المتعارف عليه، والنوع الأخر من الكشرى وهو الكشرى الإسكندرانى

والذى يتكون من أرز مع عدس أصفر وبصل مضاف له بصل محمر وبيض مسلوق

نقدم لكِ اليوم الطريقة الأصلية لعمل الكشرى المصرى تماماً كالذى يقدم فى مطاعم الكشرى المصرية

المقادير اللازمة لعمل الكشرى المصرى

للكشرى

أرز مصرى كمية بحسب الرغبة

عدس أسمر (بجبه) كمية بحسب الرغبة

مكرونة شعرية كمية بحسب الرغبة

نصف كيلو مكرونة مسلوقة

حمص مسلوق

بصل كبير مقطع جوانح رفيعة

سمنة للأرز

زيت للبصل

لصلصة الكشرى



حبة ثوم كاملة مقشرة ومفرومة

ملعقة كبيرة خل أبيض

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة

لتر عصير طماطم طازج

ملح

للخل أو دقة الثوم



ربع كوب خل

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كوب كبير ماء

ملعقة صغيرة كمون ناعم

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة

ملعقة صغيرة شطة حارة

لصوص الشطة الحار



نصف كوب شطة حارة

ثلاث أرباع كوب زيت

طريقة عمل الكشرى المصرى

نبدأ بتحضير صوص الشطة الحار

فى مقلاة، نضع الزيت والشطة على النار

تقلب دقيقة حتى تظهر رائحة الشطة ثم ترفع من على النار وتترك جانباً لتبرد

نقوم بتحضير دقة الثوم أو الخل

نقوم بوضع مقادير الخل فى الخلاط

تخفق ثوانى حتى تتجانس وتترك جانبًا لتبرد

نقوم بتحضير الصلصة

فى مقلاة، يحمر الثوم مع الكزبرة حتى يصبح ذهبى اللون

يضاف لهم الخل وعصير الطماطم والملح وتترك الصلصة حتى تتسبك

نقوم بتحضير البصل

يسخن الزيت على النار

ثم يحمر البصل به حتى يصبح ذهبى اللون

يرفع من النار ويترك ليتصفى ويبرد

نبدأ بتحضير الكشرى

نقوم بغسل العدس وسلقه وتصفيته

تحمر الشعرية فى السمنة

يضاف لها الماء والملح والأرز بعد غسله

يترك الأرز حتى يتشرب الماء ثم ينقل على نار هادئة حتى تمام النضج

نحضر طبق التقديم

يوضع به المكرونة

ثم الأرز

ثم العدس

ثم الحمص

ثم البصل

يقدم الطبق بجوار الصلصة وصوص الشطة الحار والخل