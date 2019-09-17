خاص البلاد – نيفين عباس

الشاورما السورية من أكثر الأطباق المفضلة للجميع

وللشاورما أكثر من طريقة تقديم، منها الخبز ومنها بالأرز ومنها فتة الشاورما

نقدم لكِ اليوم من المطبخ السورى طريقة عمل فتة شاورما اللحم السورية

المقادير اللازمة لعمل فتة شاورما اللحم السورية

للشاورما

لحم مقطع شرائح رفيعة

بصل مقطع شرائح طولية رفيعة

طماطم منزوعة اللب ومقطعة شرائح طولية رفيعة

فلفل رومى مقطع شرائح طولية رفيعة

فلفل أخضر حار مقطع (إختيارى)

ملعقة صغيرة من كل من، بهارات شاورما، زنجبيل، هيل ناعم، كزبرة جافة، سبع بهارات

ربع كوب زيت زيتون

ملح

مكعب زبدة

للأرز

أرز بسمتى طويل الحبة

هرد أو كركم

سمن

ماء لتسوية الأرز

ملح

للفتة

خبز محمص

صوص ثومية

مكسرات إختيارية

طريقة عمل فتة شاورما اللحم السورية

نبدأ فى إعداد الشاورما أولاً

تخلط جميع مقادير الشاورما معاً فى وعاء كبير

تترك لتتبل ساعتين على الأقل

فى مقلاة حارة جداً توضع الشاورما على دفعات وليس دفعة واحدة

تقلب حتى تمام النضج

فى تلك الأثناء نقوم بعمل الأرز

نحضر قدر ونضع به السمن والماء والملح والهرد

يترك الماء حتى يغلى جيداً

ثم يضاف له الأرز البسمتى بعد أن يغسل جيداً

يترك الأرز حتى يتشرب الماء

ثم ينقل على نار هادئة حتى تمام النضج

نحضر طبق التقديم

يوضع به الأرز أولاً

ثم الشاورما فوقه

ثم يزين بصوص الثومية والخبز المحمص المقلى والمكسرات

تقدم فتة الشاورما ساخنة بعد أن تزين بقليل من البقدونس المفروم أو بحسب الرغبة