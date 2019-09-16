صحة و عافية

طريقة عمل مقلوبة اللحم

نيفين عباسaccess_time17 / محرم / 1441 هـ      16 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

المقلوبة من الأطباق الشامية التى تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المتكاملة، لإحتواءه على الخضروات واللحم والأرز
نقدم لكم طريقة عمل مقلوبة اللحم مع الخضروات

المقادير اللازمة لعمل مقلوبة اللحم
لحم مكعبات كمية بحسب الرغبة
ماء
أرز مصرى أو بسمتى
بطاطس مقشرة مقطعة دوائر
باذنجان مقطع دوائر
طماطم مقطعة دوائر
بصل مقطع دوائر
بهارات
ملح وفلفل إسود
أعواد دارسين
مسمار
حب هيل
ورق غار
هرد
ملعقة صغيرة سكر
مكسرات محمصة وزبيب

طريقة عمل مقلوبة اللحم
فى مقلاة، تقلى البطاطس ثم تصفى
ثم يقلى الباذنجان ويصفى
نحضر قدر، يوضع به اللحم والمسمار والهيل وورق الغار والبهارات والملح والفلفل والسكر والدارسين
يترك اللحم حتى تمام نضجه
ثم يصفى المرق منه
نحضر قدر غير لاصق مدهون سمن
يوضع به شرائح البصل
ثم الباذنجان
ثم البطاطس
ثم الطماطم
ثم اللحم
ثم الأرز
يقلب الهرد أو الكركم مع مرقة اللحم
ثم يسقى الأرز واللحم بالمرقة
يرفع على نار متوسطة حتى تمام النضج
ثم نحضر صينية التقديم
تقلب بحذر المقلوبة على صينية التقديم
ثم تزين بالمكسرات المحمصة والزبيب وتقدم ساخنة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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