صحة و عافية

طريقة عمل كباب اللحم المصري

نيفين عباسaccess_time15 / محرم / 1441 هـ      14 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

الكباب والكفتة المشوى من أقدم وأعرق الوصفات التى تجذب الملايين فور زيارتهم لمصر
فما رأيك بإحضار الوصفة لكِ على الطريقة المصرية الخاصة بمحلات الشوى أو “الحاتى” كما يسمى بمصر

المقادير اللازمة لعمل كباب اللحم المصرى
مكعبات لحم بتلو أو ضأنى
2 بصلة كبيرة لكل كيلو لحم
ملح بحسب الرغبة
حبة طماطم لكل كيلو لحم
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
فلفل إسود
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب Nutmeg
قليل من زيت الزيتون

طريقة عمل كباب اللحم المصرى
فى الخلاط، يخفق البصل مع الطماطم والزيت والملح والفلفل والكزبرة وجوزة الطيب
تتبل مكعبات اللحم مدة لا تقل عن ساعتين
ثم تشوى على الفحم وتقدم ساخنة مع الخبز المصرى والطحينة والكفتة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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