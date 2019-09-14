الرمان علاج كيماوي للقضاء على الخلايا السرطانية

تعتبر ثمرة الرمان واحدة من الفواكه التي تحتوي على قيمة غذائية مرتفعة جدا، وفوائده لا تعد ولا تحصى، حتى أن قشر الرمان يحتوي على أقصى قدر من المواد المضادة للأكسدة، إذ أن الرمان يحتوي على أكبر قدر ممكن من مضادات الاكسدة، حيث يحتوي على ما يقرب من 3 مرات أكثر من مضادات الأكسدة من الشاي الأخضر والبرتقال.
كما يعد الرمان صيدلية للوقاية من العديد الأمراض، فهو يحد من إرتفاع ضغط الدم ، ويعمل على سيولة الدم فيمنع بذلك حدوث الجلطات، وبالرغم أنه يحتوي على الفركتوز إلا أنه لا يرفع مستويات السكر فى الدم.
ويعمل الرمان على تقوية جهاز المناعة، لأن له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات القوية والتي تساعد على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، ويعالج الرمان أيضا الانيميا ونقص خلاايا الدم الحمراء فى الجسم.
وهناك فوائد أخرى عديدة للرمان ومنها تقوية الرغبة الجنسية، حيث أنه يعزز قوة الدورة الدموية، وله تأثير مضاد لتصلب الشرايين ، ويقلل أيضا من خطر إنسداد شرايين القلب ويقلل من إلتهاب بطانة الأوعية الدموية.