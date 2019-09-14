صحة و عافية

الرمان علاج كيماوي للقضاء على الخلايا السرطانية

فرناس حفظيaccess_time15 / محرم / 1441 هـ      14 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تعتبر ثمرة الرمان واحدة من الفواكه التي تحتوي على قيمة غذائية مرتفعة جدا، وفوائده لا تعد ولا تحصى، حتى أن قشر الرمان يحتوي على أقصى قدر من المواد المضادة للأكسدة، إذ أن الرمان يحتوي على أكبر قدر ممكن من مضادات الاكسدة، حيث يحتوي على ما يقرب من 3 مرات أكثر من مضادات الأكسدة من الشاي الأخضر والبرتقال.

كما يعد الرمان صيدلية للوقاية من العديد الأمراض، فهو يحد من إرتفاع ضغط الدم ، ويعمل على سيولة الدم فيمنع بذلك حدوث الجلطات، وبالرغم أنه يحتوي على الفركتوز إلا أنه لا يرفع مستويات السكر فى الدم.

ويعمل الرمان على تقوية جهاز المناعة، لأن له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات القوية والتي تساعد على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، ويعالج الرمان أيضا الانيميا ونقص خلاايا الدم الحمراء فى الجسم.

وهناك فوائد أخرى عديدة للرمان ومنها تقوية الرغبة الجنسية، حيث أنه يعزز قوة الدورة الدموية، وله تأثير مضاد لتصلب الشرايين ، ويقلل أيضا من خطر إنسداد شرايين القلب ويقلل من إلتهاب بطانة الأوعية الدموية.

كما ثبت أن خلاصة الرمان فى جرعات العلاج الكيماوي للسرطان تسبب موتا طبيعيا للخلايا السرطانية، وأثبت نجاحه فى علاج سرطان الثدي حيث أنه يوقف إنتشار نمو الخلايا السرطانية ويمنع إنتشارها، ويقلل خطر الإصابة بسؤطان البروستاتا وهو أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال.

وأثبتت الدراسات إلى فوائد تناول الرمان للنساء الحوامل، إذ أنه يعمل على وقاية الأجنة من إصابات الجهاز العصبي لديهم.

أما بالنسبة لصحة وجمال البشرة فالرمان يعمل على الوقاية من التجاعيد ومظاهر التقدم فى السن لتبدو أصغر سناً، فهو يعمل على نضارة البشرة وزيادة إشراقها.

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *