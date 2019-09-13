خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل أفضل طبق باستا أو مكرونة بالدجاج والكريمة

المقادير اللازمة لعمل مكرونة بالدجاج والكريمة

مكرونة شرائط مسلوقة

كوب كريمة طهى

أعشاب إيطالية

صدور دجاج مخلية العظام والجلد

ملح وفلفل أبيض أو إسود

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

جبن موزاريلا

زبدة

طريقة عمل مكرونة بالدجاج والكريمة

بواسطة مطرقة المطبخ يدق صدر الدجاج

فى قدر غير لاصق، تضاف الزبدة ويحمر الدجاج بها حتى يصبح ذهبى اللون

يرفع الدجاج من القدر ويقطع مكعبات ويترك جانباً

فى نفس القدر، يضاف الثوم ويقلب نصف دقيقة

يضاف له الكريمة والأعشاب الإيطالية والملح والفلفل والدجاج

يترك حتى يغلى المزيج

ثم تضاف المكرونة وتقلب جيداً

تضاف الجبنة وتقلب

ثم يغرف الطبق ويقدم ساخن