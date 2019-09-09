مشروبات صيفية | بالصور طريقة عمل جرانيتا الفراولة

خاص البلاد – نيفين عباس

مع حرارة الطقس يفضل تقديم المشروبات المثلجة والتى لا تسبب حموضة بالمعدة بعد تناولها

نقدم لكِ طريقة عمل جرانيتا الفراولة بمكونات بسيطة متوفرة

المقادير اللازمة لعمل جرانيتا الفراولة

كيلو فراولة منظفة طازجة أو مجمدة

كوب سكر

2 كوب ماء

عصير نصف حبة ليمون

طريقة عمل جرانيتا الفراولة



فى قدر، يضاف السكر، الماء، الليمون

يرفع على النار 20 دقيقة

يترك ليبرد

ثم يخفق فى الخلاط مع الفراولة

يوضع فى صينية ويدخل الفريزر حتى يتجمد قليلاً لمدة ساعتين

يخرج وبواسطة شوكة، نقوم بحكه جيداً حتى يصبح المزيج كالرمال

يترك مرة أخرى بالفريزر ساعتين حتى يتجمد

ثم يخرج ويحك بالشوكة مرة أخرى

ثم يوضع مرة أخرى ليجمد

ثم يخرج ويغرف بالأكواب ويقدم مثلج