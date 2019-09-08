فوائد التفاح السحرية.. ضغط وسكر وريجيم و”مخ”

التفاح ثمرة محببة لمعظم محبي الفواكه، الذين من المرجح أنهم لا يعرفون فوائدها الكبيرة.

ثمرة التفاح تحتوي على الألياف والعناصر المضادة للأكسدة ومادة الفلافنويد، وفق لـ”سكاي نيوز” نقلا عن موقع “ميديكال نيوز توداي”.

بفضل هذه المواد، يمكن للتفاح أن يقي الجسم من أمراض خطيرة مثل اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكري.

من فوائد التفاح كذلك، أنه من أهم ما ينصح به خبراء الريجيم، فهو يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

هذا حيث تحتوي الفاكهة الواحدة من الحجم المتوسط على ما يقارب 100 سعرة حرارية فقط.

وقبل 13 عاما، وتحديدا في العام 2006، كشفت صحيفة الطب وعلم الأحياء التجريبي، أن إحدى العناصر المضادة للأكسدة في التفاح تحمي بعض خلايا الدماغ من الموت.

كما أوردت مجلة مختصة في مرض ألزهايمر، لـ فوائد التفاح أن شرب عصير التفاح، يؤدي إلى تحفيز ناقل عصبي مهم في الدماغ يعرف بـ”أسيتيل كولين”.