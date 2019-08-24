وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل ستيك اللحم بالطريقة الآسيوية

خاص البلاد – نيفين عباس

يتميز المطبخ الآسيوى بالنكهات الغريبة واللاذعة

وللصويا صوص دور كبير فى أغلب الأطباق الآسيوية

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل ستيك على الطريقة الآسيوية مع لمسة الصويا صوص والكارى

المقادير اللازمة لعمل ستيك لحم بالطريقة الآسيوية

لحم ستيك

ملعقة كبيرة من معجون الكارى الأخضر

قليل من صوص السمك

قليل من الصويا صوص

فلفل إسود

قليل من حليب جوز الهند

طريقة عمل ستيك اللحم بالطريقة الآسيوية

فى وعاء يقلب معجون الكارى مع صوص السمك والصويا صوص والفلفل الإسود وحليب جوز الهند

يضاف المزيج للحم

ويقلب جيداً حتى تغطى التتبيلة جميع قطع اللحم

تترك بالثلاجة يوم كامل أو من 4-12 ساعة

تشوى على الجريل ويقدم الأستيك ساخن