فيلم “المصنع الأمريكي” باكورة إنتاج أوباما وميشيل

قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل بإنتاج أول فيلم لهما “المصنع الأمريكي” ، و قصته تتمحور حول إستحواذ شركة صينية على مصنع مهجور لشركة سيارات أمريكية، وقضية تسريح العمال فى فترة الركود الإقتصادي عام 2008.
ويعتبر فيلم “المصنع الامريكي” من فئة الافلام التسجيلية، وهو أول عمل لإنتاج مشترك بين نتفليكس وشركة هاير جراوند التى أسسها أوباما وزوجته العام الماضي، ولقد غرد أوباما على تويتر قائلا عن الفيلم “قصة جديدة تمنحك الفرصة لفهم حياة شخص آخر بشكل أفضل، هذا ما جذبنا أنا وميشيل لإنتاج أول فيلم لشركة هاير جراوند”.
كما وصف النقاد الفيلم بأنه ” عمل مؤثر جاء فى موعده”.