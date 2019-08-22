خاص البلاد – نيفين عباس

التعدد فى طرق عمل ستيك اللحم لا حصر لها، فمن الممكن عمل أكثر من طريقة للأستيك وبنكهات مختلفة

فما رأيك فى تجربة طبق ستيك اللحم بصوص الكريمة والكارى!

المقادير اللازمة لعمل ستيك اللحم بصوص الكريمة والكارى

قطع ستيك لحم

كوب كريمة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح وفلفل إسود

قليل من الأوريجانو

3 مكعبات زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة معجون كارى

طريقة عمل ستيك اللحم بصوص الكريمة والكارى

فى مقلاة ساخنة نضع زيت الزيتون

تسفع قطع الإستيك حتى تصبح ذهبية من الجانبين وتنضج

ترفع من على النار وتغطى

فى نفس المقلاة

توضع الزبدة حتى تذوب

يضاف لها الثوم ويقلب دقيقة

ثم معجون الكارى والملح والفلفل والأوريجانو والكريمة

تقلب وتترك حتى تغلى وتصبح كثيفة قليلاً

توضع اللحم مع عصارتها فى الكريمة

ثم تغرف وتقدم ساخنة مع صوص الكريمة والكارى