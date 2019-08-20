الجامعة العربية تبحث متطلبات إطلاق الاتحاد الجمركي الموحد

القاهرة ـ واس ـ البلاد

بدأت أمس بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ (23) للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، أن الاجتماع يناقش على مدي ثلاثة أيام عددًا من الموضوعات منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية ، بالإضافة لبند حول المشغل الاقتصادي المعتمد ، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية للتعرف على الإمكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح في كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الاجراءات في كل الدول العربية ، إلى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.

وأوضح أبو النصر في تصريحات على هامش الاجتماع أن هذه اللجنة لها العديد من الانجازات السابقة ومنها دليل الاجراءات الجمركية، منوها بانه تم التوافق بين الدول العربية ان يكون مركز المعلومات الجمركي الخليجي هو المركز لكل الدول العربية في حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

ولفت الانتباه إلى أن اللجنة ستناقش أيضا موضوع يتعلق بالمشغل الاقتصادي ومتطلباته والوضع في الدول العربية بهدف الوصول إلى رؤية حول المشغل الاقتصادي في المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

وأضاف أن هناك العديد من المتطلبات الأخرى لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها المطلب الأهم وهو الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة، وموضوع المقاصة الإلكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة، وآلية التحصيل، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناة، معربًا عن أمله في انجاز كل متطلبات الاتحاد الجمركي قريبا. ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم.