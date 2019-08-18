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كيف تجيب على أسئلة شخصية صعبة في وظيفة جديدة

نرمين عباسaccess_time16 / ذو الحجة / 1440 هـ      18 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

بدء عمل جديد يمكن أن يجعلنا نشعر وكأننا طفل فى اليوم الأول من المدرسة، متوتر بالتأكيد، لكن حريص على التواؤم وإعطاء انطباع أول جيد بالعمل العنصر الاجتماعي جزء هام من أي وظيفة

وتظهر الأبحاث أن بناء الصداقة الحميمة مع زملاء العمل والدردشة مع المشرفين يمكن أن تعزز التناغم والصحة الجيدة خاصة فى الثلاث شهر الأولى

وقال مايكل وودوارد وهو عالم نفسي “لقد تم إثبات الدعم الاجتماعي على نطاق واسع

باعتباره أحد أكبر الدوافع للسعادة والنجاح فكلما كان نظام الدعم من حولك أقوى كلما شعرت بالراحة والثقة والقدرة على النجاح”

لذا فإن الانطباعات الأولى تستمر لأشهر، حال تجنب الثرثرة الكثيرة التي تخرجك عن مجري وهدف السؤال

ولا تعبر عن شعورك بالإحباط مع الزملاء وتجنب التحدث يصيغة النقد

وحافظ قدر الإمكان على الهدف الرئيسي من المحادثة والأسئلة وحاول الوصول لجذور الهدف من السؤال حتي تتمكن من الرد عليه

ولا تسمح بتحويل السؤال لمناطق شخصية كالأسئلة المتعلقة بالأسرة والأطفال وأسلوب الحياة

مع الحرص أنك عندما نريد العمل في بيئات متنوعة أو تريد أن نكون شاملاً، فهذا يعني أنك تحترم كل الاختلافات حولك

لكن تذكر أن تكون أكثر ليونة وشخصية يسهل التعرف على اهتمامتها أو الأعمال الأخرى التي لا يعرفون الزملاء عنها شيئ

نرمين عباس

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