علاج طقطقة و نتوء الفكين و مشاكل النطق!!

يعاني العديد من مرضى الأسنان من عدة مشاكل أهمها على سبيل المثال، التهابات اللثة وتسوس الأسنان من طقطقة الفكين ومشاكل النطق و تراكم الجير و نتوء الفكين ، ويبحث المريض دائما عن حل لتلك المشاكل والذى يكمن فى التقويم والتجميل ..ولذلك إلتقت صحيفة البلاد السعودية بـ طبيب جراحة وتجميل الفم والأسنان د/ محمد العالم.
وتحدث العالم فى البداية، إن إختيار طريقة العلاج تتوقف على حالة المريض والمدة التى تناسبه فى العلاج، فالتقويم يحتاج الكثير من الوقت ويضمن بقاء الأسنان الاساسية، أما التجميل علاج تجميلي سريع في الوقت ويعتمد على تركيبات التيجان والقشور التجميلية .
وتابع العالم حول أنه هناك فوائد عديدة للتقويم منها اعادة ترتيب الأسنان واظهار ابتسامة جمالية ، تحسين اداء الاسنان والانسجة المحاطة بها ، وقاية الاسنان من التسوس.
كما أوضح محمد العالم أن هناك نوعين للتقويم الأول المتحرك ويتم استخدامه فى حالات معينة، والثاني التقويم المعدنى الثابت وهناك نوعين منه الاول مرئى والاخر غير مرئى ويتم تغير السلك .
وأكد العالم أيضا أنه يوجد حلول الان لجميع مشاكل الأسنان، فلدينا العديد من الاجهزة المتطورة فى عالم طب تجميل الاسنان والتى تسمح لنا بصنع ابتسامة مثالية فى ٢٤ ساعة، فمن خلال برد طبقة صغيرة من السنه يمكننا لصق الفينيز او عدسات الاسنان الاصقة بعد اختيار التصميم ودرجة اللون حسب المعاير الشخصية للمريض، فيمكن معالجة العديد من المشاكل ايضا بتركيب الفينير مثل تغير واصفرار لون الاسنان وحجم الاسنان الغير متناسق واتساع المسافات بين الاسنان.