حلويات عيد الأضحى | طريقة عمل حلى طبقات الشوكولاتة بكريمة النعناع

خاص البلاد – نيفين عباس

هل جربتى من قبل كريمة النعناع؟!

تابعى السطور التالية للتعرف على طريقة تحضيرها مع حلى طبقات الشوكولاتة

المقادير اللازمة لعمل حلى طبقات الشوكولاتة بكريمة النعناع

كيك شوكولاتة محضر مسبقاً أو جاهز

نصف كوب شوكولاتة قابلة للدهن

كوب ونصف كريمة خفق

قليل من روح النعناع

ربع كوب من سيرب النعناع الأخضر

طريقة عمل حلى طبقات الشوكولاتة بكريمة النعناع

بواسطة اليد، يفتت الكيك جيداً

تضاف له الشوكولاتة القابلة للدهن ويقلب حتى تتجانس المكونات معاً

تخفق الكريمة مع روح النعناع حتى تصبح كثيفة

يضاف لها سيرب النعناع وتخفق حتى نحصل على كريمة النعناع

نحضر أكواب التقديم أو الكاسات

يضع طبقة من الكيك

ثم طبقة من كريمة النعناع

ثم طبقة من الكيك

ثم طبقة أخيرة من كريمة النعناع

تترك الأكواب لتبرد تماماً

ثم تقدم

ويمكن إستبدال الكيك ببسكويت شوكولاتة بحسب الرغبة