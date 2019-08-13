كيف تحصلين على بشرة جذابة عن طريق الأرز؟

تبحث كل امرأة عن وجه جذاب ومشرق، ولذلك تدفع النساء أموالاً باهظة في شراء منتجات العناية بالبشرة، لإعادة الحيوية والنضارة للوجه، ولأن صحيفة البلاد تهتم بكل امرأة، سنقدم لكِ عزيزتي القارئة، وصفة طبيعية متوفرة في مطبخك بأقل التكاليف الممكنة، والتى سوف تعطي وجهك إشراقة وجذابية من أول مرة.
يعتبر الأرز من العناصر الغذائية الأساسية الغنية بالكربوهيدرات، وله العديد من من الفوائد الجمالية التى تعيد للبشرة بريقها، فهو يعالج العديد من الأمراض الجلدية، ويساعد في تهدئة الإلتهابات، كما أنه يحتوى على مضادات أكسدة، تحارب علامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة، ويعالج أيضا حب الشباب، بالإضافة إلى انه يساعد فى تبييض البشرة وتنعيمها، ويحفز إنتاج الكولاجين بالبشرة، ويزيل خلايا الجلد الميتة، بالإضافة إلى انه يساعد في غلق المسامات لإحتوائه على النشا الذي يمتص الزيوت من البشرة.
وإليكِ هذه الوصفات بإستخدام الأرز:
1/ إستخدام ماء الأرز
وذلك عن طريق نقع كمية مناسبة من الأرز فى نصف كوب ماء مغلي لمدة ساعة أو ساعتين، ثم وضع هذه الماء على الوجه عن طريق إستخدام القطن، أو غسل الوجه بها، فهذه المياه الغنية بالمعادن والفيتامينات تجدد خلايا البشرة وتعمل على تهدئة الوجه ومحاربة التجاعيد.
2/ إستخدام الأرز المطحون مع الزبادي والعسل