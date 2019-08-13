جبل اللوز..الوجه الأوروبي للمملكة العربية السعودية

يعتبر جبل اللوز من أعلى القمم الجبلية فى المملكة السعودية، إذ يصل إرتفاعه حوالي 2600 فوق سطح البحر، ويقع الجبل فى منطقة تبوك على بعد حوالي 200 كم شمال مدينة تبوك، وسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز به قديما، وهو من أهم المناطق السياحية الشتوية الخلابة فى المملكة السعودية.
تتساقط الثلوج على جبل اللوز في فصل الشتاء وأحيانا في فصل الربيع حتى تكسوه تماما، فيصبح اللوز أشبه بجبل من جبال أوروبا، إذ يتميز ببرودته الشديدة فهو الجبل الوحيد الذى تسقط عليه الثلوج في المنطقة، لانه يتأثر بالمنخفضات الجوية القادمة من بلاد الشام.
ومن الناحية التاريخية فيتميز الجبل بإحتوائه على عدة أماكن أثرية، حيث يوجد بالمنطقة رسوم صخرية يعود تاريخها إلى 10 ألاف عام قبل الميلاد، ولأهميته السياحية أدرجته الهيئة العامة للسياحة ضمن المواقع السياحية ذات الاهمية الفائقة.
إذ تقع بالقرب من الجبل محافظة البدع أو “مغائر شعيب”، وهذه المنطقة تعود إلى الرواية القرآنية حول قصة سيدنا موسى في رحلته الأولى حينما إستقى من البئر للفتاتين وتزوج من إبنة شعيب، (وذلك على حسب المصادر التاريخية والأبحاث التي لا تزال تجري على الموقع).
كما يوجد أسفل الجبل العديد من الأودية الشهيرة التي تنبت الكثير من النباتات العطرية التي يتم إستخدامها في علاج بعض الأمراض، ولكن من الصعب الوصول لهذه النباتات دون أهل المنطقة.
كما يذكر أن هذه المنطقة إزدهرت تجاريا بسبب الموقع الجغرافي المتميز وإشتراكها في النمو الحضاري، وذلك خلال الحقبة النبطية فى القرن الاول والثانى قبل الميلاد وهو يؤكد على الوجود العربي في هذه المنطقة.