تطوير ضمادة تساعد علي إلتئام الجروح

نرمين عباس

يعمل مهندسين جامعة هيريوت وات علي صناعة ضمادة جديدة تضمن إلتئام الجروح بشكل سريع

عبر إبتكار مستشعر دقيق للغاية يقدر علي إكتشاف التغيرات الصغيرة بالجروح

وتسمح الضمادة الجديدة بالشفاء للمرضي بشكل أفضل وأسرع

وقال الدكتور مايكل كريشتون أن الجهاز المرفق بالضمادة يحمل إستشعاراً ذكياً يستطيع تنبيه المريض والأطباء للتأكد من أن الجرح يشي بشكل جيد

وأضاف أنه المستشعر داخل الضمادة سيكون مقياس لقياس التغييرات بالجروح وتضميدها بشكل سريع دون تدخل جراحي

ليكتشف الطبيب عبر المستشعر كيف يتغير النسيج وتقدم الجرح لتماثل المريض للشفاء