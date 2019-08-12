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تطوير ضمادة تساعد علي إلتئام الجروح

نرمين عباسaccess_time10 / ذو الحجة / 1440 هـ      12 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

يعمل مهندسين جامعة هيريوت وات علي صناعة ضمادة جديدة تضمن إلتئام الجروح بشكل سريع

عبر إبتكار مستشعر دقيق للغاية يقدر علي إكتشاف التغيرات الصغيرة بالجروح

وتسمح الضمادة الجديدة بالشفاء للمرضي بشكل أفضل وأسرع

وقال الدكتور مايكل كريشتون أن الجهاز المرفق بالضمادة يحمل إستشعاراً ذكياً يستطيع تنبيه المريض والأطباء للتأكد من أن الجرح يشي بشكل جيد

وأضاف أنه المستشعر داخل الضمادة سيكون مقياس لقياس التغييرات بالجروح وتضميدها بشكل سريع دون تدخل جراحي

ليكتشف الطبيب عبر المستشعر كيف يتغير النسيج وتقدم الجرح لتماثل المريض للشفاء

نرمين عباس

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