حلويات عيد الأضحى | بالصور طريقة عمل راسبرى تشيز كيك بدون فرن

نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل مربعات تشيز كيك التوت الأحمر أو الراسبرى بدون الحاجه لفرن

المقادير اللازمة لعمل راسبرى تشيز كيك

2 كوب بسكويت مطحون

120 جرام زبدة مذوبة

400 جرام جبن كريمى

100 ملل كريمة خفق

سكر بودرة حسب الرغبة

راسبرى أو توت أحمر مهروس ومصفى

طريقة عمل راسبرى تشيز كيك

بقلب البسكويت مع الزبدة

يفرد البسكويت فى صينية تشيز كيك مربعة

تخفق الكريمة مع السكر والتوت المهروس حتى تصبح كثيفة

تخفق الجبنة حتى تصبح ناعمة

ثم يقلب خليط الكريمة مع الجبنة حتى تتجانس المكونات

تفرد طبقة الجبن فوق البسكويت

ثم تترك التشيز كيك بالثلاجة حتى تبرد تماماً

تخرج وتقطع مكعبات

ثم تقدم باردة بعد أن تزين بالراسبرى الطازج