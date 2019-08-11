حلويات عيد الأضحى | بالصور طريقة عمل راسبرى تشيز كيك بدون فرن

نيفين عباس
نقدم لكِ طريقة عمل مربعات تشيز كيك التوت الأحمر أو الراسبرى بدون الحاجه لفرن
المقادير اللازمة لعمل راسبرى تشيز كيك
2 كوب بسكويت مطحون
120 جرام زبدة مذوبة
400 جرام جبن كريمى
100 ملل كريمة خفق
سكر بودرة حسب الرغبة
راسبرى أو توت أحمر مهروس ومصفى
طريقة عمل راسبرى تشيز كيك
بقلب البسكويت مع الزبدة
يفرد البسكويت فى صينية تشيز كيك مربعة
تخفق الكريمة مع السكر والتوت المهروس حتى تصبح كثيفة
تخفق الجبنة حتى تصبح ناعمة
ثم يقلب خليط الكريمة مع الجبنة حتى تتجانس المكونات
تفرد طبقة الجبن فوق البسكويت
ثم تترك التشيز كيك بالثلاجة حتى تبرد تماماً
تخرج وتقطع مكعبات
ثم تقدم باردة بعد أن تزين بالراسبرى الطازج