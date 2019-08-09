خاص البلاد – نيفين عباس

المندى هو طبق من الأطباق السعودية التى تطهى على حرارة التنور ويوضع الأرز أسفله حتى يتشرب من عصارة الكبش

ولكن طريقة عمل المندى بالتنور لا تستطيع الكثير من ربات البيوت إتباعها نظراً لأن التنور هو حفرة عميقة بالأرض

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل مندى الزرب بالمنزل دون الحاجة للتنور

المقادير اللازمة لعمل مندى الزرب

كبش كامل أو مقطع أو بحسب الرغبة

ملح وفلفل إسود

زيت زيتون

بودرة زعفران

أرز بسمتى

سمن مذوب

ورق غار

هيل حب

دارسين أعواد

مسمار

ملح

ورق غار

زعفران

ماء بارد لتسوية الأرز

مكسرات محمصة

طريقة عمل مندى الزرب

فى وعاء يقلب الملح والفلفل الإسود وزيت الزيتون وبودرة الزعفران

يدهن الكبش بالمزيج من الداخل والخارج جيداً ويترك جانباً

نحضر قدر

يوضع به السمن وورق الغار وأعواد الدارسين والمسمار والهيل الحب

يوضع الأرز للمزيج مع قليل من الملح ويمكن إضافة الفلفل الإسود

يضاف له الماء البارد وبودرة الزعفران

ثم يغطى بورق الألمونيوم

نقوم بعمل ثقوب أعلى الورق

ثم يوضع الكبش فوق ورق الألمونيوم

يوضع فى فرن ساخن حتى تمام نضجه

ثم يخرج ويقدم ساخن بعد أن يزين بالمكسرات المحمصة