الصين تستخرج 180 ألف قطعة آثرية من سفينة قديمة تعود لعهد أسرة سونج الإمبراطورية

نرمين عباس

قام علماء صينين بإستخراج أكثر من 180 ألف قطعة آثرية قديمة تعود لعهد أسرة سونج الإمبراطورية

وتم إستخراج القطع من سفينة تجارية قديمة تعود للعهد 960-1279 وذلك بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين

وفي بيان أصدرته اليوم مصلحة الدولة الصينية للتراث الثقافي أن السفينة التي تم العثور علي القطع بها تسمي نانهاي 1 عام 1987

وإنتشلت من بحر الصين الجنوبي بالعام 2007 وتم حفظها بمتحف طريق الحرير البحري بجزيرة يانغجيانغ

وأوضح البيان أن القطع التي تم إنتشالها تظهر إزدهار التجارة البحرية بعصر الأسرة

وهو الأمر الذي يدعي أهمية كبيرة لدراسة التجارة في الصين القديمة