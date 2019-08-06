الاتحاد الدولي يعاقب الهلال بسبب صفقة عمر الخربين

أعلن نادي الوحدة السوري عبر بيان رسمي، عن توقيع لجنة العقوبات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقوبة بحق ناديي الهلال السعودي والظفرة الإماراتي.

وقال البيان إن العقوبة تتعلق بقضية انتقال اللاعب السوري، عمر الخربين، من صفوف الوحدة إلى الظفرة قبل 4 أعوام ومنه إلى الهلال.

وكان الخربين (25 عامًا) قد فسخ عقده مع الوحدة عام 2015 من طرف واحد، لينتقل إلى الظفرة عبر دفع قيمة الشرط الجزائي، رغم سريان التعاقد مع الوحدة.

ونوه الوحدة بأن انتقال الخربين إلى الهلال في يناير 2017، تم بشكل غير قانوني وهو ما استوجب رفع قضية لدى “فيفا”.

وجاء في البيان ما يلي..

“أصدرت اليوم لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرارًا بخصوص الشكوى الموجهة من قبل نادي الوحدة السوري بحق ناديي الظفرة الإماراتي والهلال السعودي”.

وتابع “قررت اللجنة قبول مطالب نادي الوحدة السوري بمبلغ مليون و300 ألف دولار أمريكي وإلزام نادي الظفرة بدفع المبلغ خلال 30 يومًا من تاريخه”.

وأتّم ” تم قبول مطالبة نادي الوحدة السوري بمبلغ 227 ألف دولار وإلزام نادي الهلال السعودي بدفع المبلغ خلال 30 يومًا من تاريخه”.

جدير بالذكر أن النجم الدولي السوري أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مُعارًا إلى الزمالك المصري.

إجمالًا سجل الخربين بقميص الهلال 28 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 47 في مختلف البطولات.