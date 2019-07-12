هل يرحل الخربين عن الهلال بعد واقعة معكسر النمسا؟

بوادر أزمة تلوح في الأفق بين نادي الهلال ومحترفه السوري عمر الخربين، خلال الأيام القادمة من الميركاتو الصيفي.

المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، لم يستطع الحصول على تأشيرة لدخول النمسا من أجل الالتحاق بمعسكر الفريق.

معسكر الزعيم قائم منذ 10 أيام بمدينة لينز، وكان جاهزاً لاستقبال الخربين، بيد أن الإجراءات الخاصة بالتأشيرة منع الأمر.

ويعود المهاجم المتألق بعد قضاءه النصف الثاني من الموسم الماضي بصفوف بيراميدز المصري على سبيل الإعارة.

والذي قدم معه مستويات لافتة للغاية، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين خلال 12 مبارة خاضها.

حيث طالبت جماهير الهلال عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بضرورة الإسراع في استخراج تأشيرة الخربين.

عمر كان قد توّج بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2017، لكن عدم معرفة المدرب السابق للهلال خورخي خيسوس أبعده بالإعارة إلى بيراميدز.

ويمتد تعاقد الهلال مع الخربين حتى صيف 2021، وتبلغ قيمته التسويقية في الوقت الحالي نحو 2 مليون يورو.

جدير بالذكر أن السوري الآخر، عمر السومة، واجه بعض المشكلات في سبيل استخراج تأشيرته الموسم الماضي في معسكر الأهلي بأوروبا.